Nočna mora znanega Slovenca: prijatelj je moral celo odpovedati poroko

je pred kratkim v oddaji pripriznal, da je prebolel covid-19. »Ko sem izvedel za okužbo, je bila zame to prava mora, groza!« je priznal v pogovoru za UKC Ljubljana. Ker je zaradi prejšnjih zdravstvenih težav spadal v rizično skupino bolnikov, so ga zdravniki spremljali na daljavo, prek sistema telemetrije. K sreči je virus prebolel brez zapletov, a je nekaj časa trajalo, da se je vrnil v običajno kondicijo, ki jo je pred okužbo vzdrževal tudi v fitnesu, kjer pa se je na žalost tudi okužil. »V tistem tednu je tam zbolelo pet ljudi. Naj pa poudarim, da so res vestno skrbeli za čistočo, razkuževanje ... Ampak je bil virus bolj 'fit',« se pošali igralec, ki je priznal, da je bil pretresen, ko je izvedel, da je pozitiven.»Najprej sem pomislil, koga vse sem okužil naprej, morda celo smrtno ogrozil. Prijatelj je moral celo odpovedati poroko! Čese malo pohecam, sem ga na neki način 'rešil', mu dal čas za ponoven razmislek,« se zasmeji. Čas izolacije je preživljal v izpopolnjevanju svojih kuharskih veščin in ob neštetih pogovorih ter klicih. »Ampak ni bilo tako težko, ker sem bil, kar se tiče počutja, v redu. Je bilo pa kot božični večer, ko sem lahko nesel smeti ven pred blok.« še pove. Dvomljivcem, ki v virus ne verjamejo, sporoča, da ta obstaja in da je to dejstvo.»Dejstvo je tudi, da o vsem skupaj še vedno ne vemo veliko. Številke kažejo svoje. Kako, kaj in zakaj? Na vse odgovore bomo morali še malo počakati, kaj šele na cepivo. Do takrat pa – pamet v razkužene roke, nadenimo si maske in stopimo korak nazaj!« svetuje igralec.