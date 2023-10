Nočna mora Vilija Resnika

Slovenski glasbeniki Vili Resnik je presenetil javnost, saj je preklical izid nove pesmi, ki jo je takole napovedal za 17. oktober:

»Dragi moji, v poplavi vseh informacij, dogodkov, reklam ... vsega ... je res težko karkoli novega povedati, pokazati, ponuditi ... zato se včasih kar malce nazaj umaknem, ker enostavno ne vem, kaj bi vam dal ... potem pa pride trenutek, ko je čas, da se sliši ... in tukaj sem spet, da vam na hitro pokažem nekaj, kar je v nastajanju, v vseh teh trenutkih moje tišine, se spet nekaj dogaja ... še čisto malo in boste vse videli in slišali ... Lipa bo ponovno zacvetela ... do tistega trenutka pa nekaj drobtinic ... samo za okus ...«

Mnoge je zaskrbelo, kaj se dogaja s slovenskim glasbenikom, ki je med drugim pred leti barve slovenske trobojnice zastopal na priljubljeni prireditvi Evrovizija s pesmijo Naj bogovi slišijo. Zdaj je vse pojasnil.

»Zgodila se je nočna mora vseh umetnikov,« je potarnal in razkril, da se je z diska izbrisala pesem, ki so jo posneli. Nekako jim jo je uspelo rešiti, a ni bila več prave kakovosti.

»Ekipa jo je celo popoldne poskušala popraviti, a enostavno ni šlo. Vse bi morali na novo posneti, kar pa je v parih urah žal nemogoče,« pripoveduje Resnik.

Dodal je, da je izid prestavljen na prvo tretjino prihodnjega leta.