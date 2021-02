Nočna mora Jasne Kuljaj

Vsi smo že kdaj doživeli kakšno nočno moro. Nekatere si zapomnimo, druge z neverjetno hitrostjo pozabimo. Svojo si je še kako zapomnila voditeljica Jasna Kuljaj, saj ji je na mirno soboto ob 6.23 prekinila spanec.



»Z motorko sem žagala veje in zarezala v prst,« začne pripoved Jasna. Iz rane ji je pogledalo meso, zaradi česar jo je preganjala misel, da mora na urgenco, tam pa jo zagotovo čaka vrsta. Še preden so rano v sanjah zašili in ji povzročili novo moro (kaj veš, kdo bi se pojavil v vlogi zdravnika), se je na srečo zbudila.

​Jasna verjame, da so njene grozne sanje tudi posledica nedavnega snemanja, na katerem sta z Domnom Kumrom zidala njegov domek, podirala jablano in »s 'fleksarco' demolirala železno ograjo«.



Človeški možgani so res čudovita stvar. Kaj vse jim ne uspe povezati v eno celoto ...

Komentarji: