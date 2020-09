Noče, da jih vidijo, zato je pobrala vse fotografije

Damjan Šalamun. FOTO: Pop TV

Štefan Pintarič. FOTO: Pop TV

V četrti sezoni oddaje Ljubezni po domače je voditeljicarazdelila pisma kandidatom za hitre zmenke. Tisti, ki so jih dobili dovolj, se jih bodo udeležili. Že pri prvem kandidatu pa je vse nekoliko razočarala, češ da je letos iz pisem pobrala fotografije, da bodo govorile besede, ne oči.je bil vseeno vesel, saj je prejel veliko pisem. Voditeljica je nato vendarle snedla besedo in mu pokazala fotografijo ene izmed pišočih, kolumbijske manekenke, ki se zanima zanj.Tudije dobil dovolj pisem, da ostaja v oddaji.je bil že skoraj v šoku, saj je dobil pismo oddaje in vstopnico za koncert. Ko je Postružnikova že odhajala, pa je zavriskala, da ima polno pisem zanj. Podobno je nahecala tudiki je prav tako prejela kup pisem.Dovolj pisem pa ni dobil. Prinesla mu je le eno, a za to dejala, da je morda tisto pravo.je doživel posebno presenečenje, saj je k njemu prišla kar, ki si je želela njegove bližine. Ker pa je prejel eno pismo, v nadaljevanju oddaje ne bo več sodeloval.Vse omenjene čakajo hitri zmenki. Naslednjič bo o pismih obvestila še preostale štiri ljubezni željne osebe, ostajata pa dve prosti mesti.