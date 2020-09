Danes na splet prihaja videospot za pesem Obujem nove čevlje. FOTO: NEO VISUALS

Ustvarjava, delava, gradiva veliko zgodbo.

Ko smo mislili, da sta se ustvarjalno najuspešnejša zakonca pri nas,in, s svojim projektom Maraaya umaknila kot izvajalca, sta na presenečenje mnogih napovedala nove pesmi. Naznanila sta veliko glasbeno zgodbo in prav danes na splet prihaja videospot za pesem Obujem nove čevlje, Marjetka pa bo po več kot sedmih letih znova pela v slovenščini. Projekt Maraaya je bil namreč ustvarjen tudi za tujino, pesmi, med drugim evrovizijska Here for you, pa so bile v angleškem jeziku.»Ne samo da bom pela, čakala sem, da me zadene navdih, še nekaj več. Nisem želela prepevati in ustvarjati, če ne bi bila o tem prepričana. Slovenščina je prišla spontano, z zgodbami, z življenjem, z izgubami, s srečo. Živim, čutim in noro uživam v ustvarjanju novih pesmi. Včasih se mora ustaviti svet, da najdeš sebe. Našla sem se. Obožujem biti mama. In z Raayem obožujeva biti mama in oče. A vendar nisva samo to. V zadnjih letih sva bila na prvem mestu mama in oče svojima sinovoma, v glasbenem smislu pa mama in oče mnogim mladim, zdaj že velikim zvezdam, kot so, BQL, Polkaholiki,« pravi Marjetka. V videospotu med drugim nastopa tudi, k sodelovanju pa sta povabila tudi plesalca in koreografaMaaraya tako od zdaj na sceno prihaja čisto sveža, z Marjetko v ospredju in Raayem v ozadju. Njune poti so se ločile, saj je Raay priznal, da mu snemanje videospotov ne odgovarja toliko kot ustvarjanje pesmi. Zakonca sta do zdaj ustvarjala in nastopala tudi skupaj na odru. »Še vedno sva Marjetka in Raay. Še vedno sva dva. Ustvarjava, delava, gradiva veliko zgodbo. S snemanji videospota pa sem uveljavljal veto. Iskreno, izmučil sem se vsakič, ko je bilo treba snemati. Imamo noro dobro ekipo, lahko rečem najboljšo, ki deluje pod našim okriljem, a vseeno – jaz nimam potrpljenja ves dan snemati videa, enostavno imam že dva tedna prej v želodcu odpor in strah. Naj Marjetka zaživi in predstavlja Maraayo! Pod reflektorji bo v ospredju ne le z glasom, ampak tudi s pojavo, jaz sem del zgodbe kot producent in avtor in se počutim odlično,« je o novi glasbeni zgodbi povedal Raay.