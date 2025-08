Njene pesmi božajo srce – Elizabeta Novak z novo skladbo o iskanju ljubezni

Elizabeta Novak je kantavtorica, ki z vsako pesmijo izriše pokrajine občutij, v katerih se najde prav vsak poslušalec. Njena glasbena pot je navdih za vse, ki verjamejo, da za ustvarjanje ni nikoli prepozno in da je glasba močnejša od časa in razdalj. Na svojih nastopih vedno znova dokazuje, da gre za več kot le note in besede. Gre za iskreno deljenje sebe. Njeno ustvarjanje izhaja iz notranje potrebe po izražanju, iskanju smisla in povezovanju z ljudmi. Večino časa posveča pisanju, skladanju in aranžiranju lastnih pesmi, v katerih besedilo in melodijo poveže v čutno celoto. Neguje tudi svojo celostno podobo, saj sama z občutkom oblikuje lasten slog, ki je izraz njene avtentičnosti.

Njena glasba je pripoved o življenju, ljubezni, ranljivosti in moči, ki se skriva v nežnosti. Vsaka pesem nosi njeno zgodbo, vsak nastop pa njeno srčnost. Kot umetnica ostaja zvesta sebi. Je preprosta, topla in dostopna, a hkrati globoka in izrazna. »Do zdaj sem ustvarila 18 avtorskih skladb. Deset jih je izšlo na prvencu z naslovom Poslušaj svoje srce, ki je doživel izjemen odziv občinstva in kritikov. Predstavitveni koncert v Kulturnem centru Rogaška Slatina je bil razprodan, obiskovalci pa so odnesli več kot le večer glasbe – doživeli so stik, bližino in čustva, ki so ostala še dolgo po zadnjem akordu. Imela sem tudi nekaj uspešnih samostojnih koncertov,« pravi glasbenica, ki poslušalce razvaja s pristnostjo in neposrednim stikom.

Nedavno je predstavila novo skladbo z naslovom Plašč ljubezni, s katero nadaljuje umetniški izraz v smeri lirične občutljivosti in osebne iskrenosti. Gre za skladbo, ki govori o večnem iskanju tistega, kar se dogaja znotraj nas, in tistega, kar projiciramo navzven, v druge ljudi. »Ljubezen ni nekaj, kar enkrat najdeš in imaš za vedno. Je nekaj, kar vedno znova iščeš, v sebi in drugih. Ta pesem je moj poskus oviti to iskanje v besede in melodijo,« pravi Elizabeta o skladbi, ki jo je tudi tokrat sama napisala, za produkcijo pa je poskrbel studio Top Records. Z ekipo je ujela ravnovesje med akustično intimnostjo in emocionalno globino. Pesem se odvija kot zaupen pogovor z občutljivim vokalom, ki ga podpira minimalistična, a izrazita spremljava. Plašč ljubezni je nežna spremljevalka vseh, ki so se kdaj počutili izgubljene, ranljive ali osamljene. In bodo morda v tej pesmi našli del sebe.