Ni za šibke po srcu: Kataya jo je pokazala

Na neki točki sem bila zelo samodestruktivna in bralcu razložim, kako pomembno je imeti se rad ne glede na videz.

Nekateri jo poznajo kot sinhronizatorko risank, drugi kot pevko, tretji pa kot tekmovalko šova Zvezde plešejo, ki se je letos zaradi epidemije koronavirusa predčasno končal. A čeprav se na plesnem parketu ni dokazala, saj ni dobila priložnosti, je med karanteno uresničila svojo otroško željo.je namreč napisala knjigo, ki jo je poimenovala Vrnitev k sebi.»Že od svojega 16. leta vem, da bom pisateljica, samo nekaj lekcij je bilo potrebnih, da lahko prek papirja in drugih medijev pomagam drugim na poti prebujenja in na splošno življenjskih naukov,« pravi Kataya, ki je napisala nekakšen učbenik življenja, z rdečo nitjo duhovnosti. Bralcem želi bolečino, ne sreče, saj meni, da človek brez bolečine ne more občutiti sreče in je tudi ne zna ceniti.»V njej je mnogo vaj, ki sem se jih intuitivno naučila sama, povezala sem hermetične zakone z intuitivnimi uvidi ter bralcu predstavila svoje metode reševanja izzivov v življenju. Na neki točki sem bila zelo samodestruktivna in bralcu razložim, kako pomembno je imeti se rad ne glede na videz, na to, kdo te ima rad in od kod si, sam sebe moraš imeti najraje. In ker se nisem imela rada, sem se lahko naučila, kaj pomeni imeti se rad absolutno, brezpogojno, ko sprejmeš vse delčke sebe, predvsem tiste, ki si jih ne priznaš, temačnejše,« pravi Kataya, ki dolgo ni vedela, kakšen bo naslov knjige, o kateri doda, da se je pisala kar sama.»Ko je bila proti koncu, sem uporabila metodo, ki jo tudi opišem, in sem vedela, kakšen mora biti naslov. Letos smo bili vsi prisiljeni ostati sami s sabo, v karanteni, dobesedno in metaforično. Iti smo morali vase. In moja knjiga govori o bistvu naše duše, kdo smo, kam gremo in kaj je naš potencial,« razloži, zakaj jo je poimenovala Vrnitev k sebi.