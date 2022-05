Nino Osenar ujeli na tekmi s svojim Dejanom Kontrecem (FOTO)

Nekdanja voditeljica, misica in pevka Nina Osenar svojemu partnerju Dejanu Kontrecu stoji ob strani, ko je to treba. Te dni je namreč Kontrec kot generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije imel še kako pomembno delo, saj je Slovenija gostila svetovno prvenstvo v hokeju (Divizije 1), a k sreči mu je bilo v družbi drage in povabljencev nadvse prijetno. Osenarjeva se vrsto let ni pojavila na katerem od javnih dogodkov, zato je bila v središču pozornosti. V fotoobjektiv pa so jo ujeli tudi fotografi.

Osenarjeva je sodeč po fotografijah postavna mamica petletnega sinčka. Pri izbiri obleke ni bila zadržana, kot nikoli doslej, medtem ko je očitna sprememba barve las. Ni več črnolaska, temveč se je pobarvala na oranžkasto in ta barva ji res lepo pristoji.

Oglejte fotogalerijo z VIP tribune s petkove hokejske poslastice, kjer je Slovenija premagala Madžarsko.

Nina Osenar in Davor Božič.

Tanja Fajon.

Jernej Vrtovec in Matej Tonin.

Nina Osenar in Davor Božič.

Milan Kučan.

