Ninna Kozorog je postala mamica, hčerki nadela takšno ime

Mednarodni industrijski sejem vabi podjetja in iskalce zaposlitve

Mednarodni industrijski sejem v Celju je s hitro rastjo razstavljavcev in obiskovalcev v zadnjih nekaj letih postal prepričljivo največji in najpomembnejši sejem s področij orodjarstva in strojegradnje, varjenja in rezanja, industrije polimerov, industrijskega vzdrževanja ter industrijske avtomatizacije, robotike in elektronike v JV Evropi.