Nine v Kranjski Gori (FOTO)

Tri Nine in Nande. FOTO: Osebni arhiv

V Kranjski Gori so se v soboto čudili nenavadnemu prizoru. Po vasi so se sprehajali nandu Nande, nandujka Nina in mladi pav Jani, ki je ponosno kazal svoj rep, saj ga ima letos prvič. Da je bilo vse skupaj še bolj zanimivo, sta se ptičji druščini in lastnikomainpridružili še legendarna manekenkain pevka skupine Panda. Tako so bile na kupu kar tri Nine!»Obe Nini sta Jeseničanki in kar nekaj časa smo se že pogovarjali, da bi bilo fino posneti fotografije na njihovem koncu. Ujeli smo perfekten dan, tako rekoč spomladanski, čeprav je vse v snegu,« pojasni Janez Cetin. Druščina se je ustavila tudi na smučišču, kar je bilo za živali najbrž posebno doživetje, saj do zdaj še niso videle smučarjev. Manj je veliki ptici presenetil sneg, saj nanduji izvirajo iz Južne Amerike, kjer živijo tudi na 2000 metrih nadmorske višine.Človeški Nini sta se s simpatično ptičjo druščino odlično ujeli, še zlasti Nina Bauman, o kateri Janez Cetin pravi, da je kar šepetalka nandujev. Ptice so, dodaja, zelo dovzetne za človekovo energijo in se ne spoprijateljijo z vsakim. Da te sprejmejo in ti zaupajo, je posebna čast.Tudi v Kranjski Gori so Cetinova mnogi pobarali o nedavno poginulem Franciju, ki je bil prava ikona. Najbolj priljubljen noj v Sloveniji je storil žalostni konec zaradi nesrečnega pripetljaja z domačim psom Arijem. V želji po družbi kosmatinca, s katerim sta se odlično razumela, je vtaknil glavo skozi mrežo na ograji pesjaka, pes pa se je ustrašil in napadel. Poškodba je bila prehuda in prvega noja, ki je plaval v Jadranskem morju, je veterinar uspaval v začetku februarja.