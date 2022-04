Nina Vodopivec razkrila nove podrobnosti: Sprva sem bila polna jeze in želje po maščevanju

Slovenija je znova pokazala, da ima veliko srce, ko se je odzvala na prošnjo prve pevke skupine Tabu Nine Vodopivec.

Kot je ta hvaležno zapisala v zadnji objavi na facebooku, je kvota, ki bi jo potrebovala za zdravljenje in za vrnitev v Slovenijo iz Združenih držav Amerike, kamor je pred leti odšla razočarana nad pravico in varnostjo, dosežena. Za Mično pa je podrobneje orisala svojo zgodbo, stisko in načrte za prihodnost.

Tukaj preberite, kaj nam je povedala.