Nina v zadregi, Kaja pokazala zadnjico

Gregor in Nina S. na zmenku. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

Kaja je skočila z Gregorjem v kad. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

Še en vroč poljub s Kajo. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

Po športnem in sproščenem dnevu na belih strminah, kamor je sanjski moškipovabil(22), je bilo precej bolj napeto na kasnejšem zmenku. Ko jo je vprašal o zvezah in moških, je kar onemela.S težkim srcem mu je povedala, da še ni imela resne zveze, da pa je imela enega fanta do zdaj, ki pa jo je zelo prizadel. V zakulisju je še dodala: »Nisem mu povedala vse okoli tega. Nekaj malega, ker se mi zdi prehitro, da bi se čisto razgalila.«»Njene rane iz preteklosti in mladost, to je zame velik vprašaj za prihodnost,« je dejal Gregor in ji povedal, da jo spoštuje, ker mu je to povedala.Ni bilo poljuba, ni bilo vrtnice. »Nisem ji dal vrtnice, ker za zdaj čutim samo prijateljstvo, in ne bi bilo fer, če bi ji jo dal kar tako,« je dejal Gregor.pa je zmagala v teku po snegu in spet dobila zmenek na samem. V vroči kopeli. Po tem je dobila tudi vrtnico.