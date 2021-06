Nina v solzah razkrila grozno plat preteklosti, Laura vesela kot radio

Valjale so se v blatu. FOTO: Pop TV

Poljub na skrivaj, a hkrati pred vsemi

Z Anjo se je Gregor poljubljal kar na poti iz rova. FOTO: Pop TV

Polona je govorila z domačimi in se povsem zlomila. FOTO: Maja

Nahrbtniki preteklosti

Nina je izpovedala svojo zgodbo o nasilju. FOTO: Pop TV

Laura je dobila nekaj časa na samem z Gregorjem in tudi vrtnico. FOTO: Pop TV

je pet kandidatk povabil na oviratlon. Vsaka je morala na ploščice svojega nahrbtnika napisati, kar jih je v prejšnjih zvezah bremenilo. Na oviratlonu je bilo to treba predelati in pozabiti.so vedele, da bo preizkušnja čustveno težka.»Laura in Anja imata težave z utesnjenostjo in naredil bom vse, da skupaj premagamo to oviro,« je dejal Gregor. Anja je dejala, da je potrebovala Gregorja: »Brez njega ne bi šlo.« Sta se pa na poti skozi temen predor poljubila. Laura je dejala: »Srce mi je razbijalo! Veliko lažje mi je bilo, ker je šel z mano.«je poklicala domov in govorila s sestrico. Povsem je bila iz sebe. Povedala je, da se ne počuti dobro. »Odločila sem se, da če jutri ne grem, bom zavrnila vrtnico in odšla domov.«Laura je na tablico napisala 'nezaupanje', Anja pa je povedala, da je bila v prejšnji zvezi prevarana. Nina je napisala: 'neiskrenost, prevara, fizično nasilje'. »V eni od mojih preteklih zvez je prihajalo tudi do fizičnega nasilja. Čutim izdajo, poškodbo, ničvrednost, nezaupanje.« Oseba je pod vplivom pijače delala stvari, ki jih drugače verjetno ne bi. »Ne vem, zakaj sem vztrajala, ne vem, zakaj nisem takoj odšla. To mi je pustilo rane.«Kaja je povedala, da resne zveze še ni imela, da pa se je na osebo navezala in potem odkrila, da ima partnerico. Tjaša je prav tako dejala, da je napisala 'prevara'.Na zmenek na samem je Gregor povabil Lauro, na katerem mu je povedala zgodbo o svoji pretekli zvezi in slabi izkušnji. Podaril ji je vrtnico. Potem ko je vrtnico v njenih rokah videla Anja, je dejala: »Če so mu všeč takšne, kot je Laura, potem tu nimam česa početi.«