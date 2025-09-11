Nina Radi ob prihodu v šov doživela hladen sprejem: Petru niso všeč osebe, ki ...

Dogajanje v Ljubezni po domače dobiva nove razsežnosti. Peter Benedik je bil od prvega srečanja dalje naklonjen Moniki. Zdelo se je, da med njima tli prava iskrica. A v zadnji epizodi se je vse obrnilo na glavo, ko je v šov vstopila Nina Radi.

Zjutraj je Petra pričakalo pismo Tanje: »Upam, da sta s Katjo dobro izkoristila zlato karto. Verjamem pa, da si želiš tudi družbe ostalih deklet, zato zdaj kar pot pod noge.« Peter je bil miren in brez posebnih pričakovanj: »Če bo pa še kakšna iskrica preskočila, bo pa še toliko bolje.«

Zaupala mu je, da je prebolela raka

In iskrica je res preskočila – ob prihodu Nine Radi. Na hitrih zmenkih je ni bilo, saj se je udeležila tekmovanja v orientacijskem teku. Gledalci pa jo dobro poznajo že iz Sanjskega moškega in Kmetije. Tako kot Peter ima rada živali, sama pa pravi, da je junak zelo preprost, srčen in skromen fant: »Zdi se mi, da v sebi skriva nekaj globljega.«

Nina je Petru zaupala, da je prebolela raka, kar je bil zanjo preporod. Zaradi te izkušnje so ji v življenju najbolj pomembni zdravje in bližnji. Peter je namignil, da imata podobno življenjsko zgodbo, a svoje ni želel deliti, ker iz njega privabi močna čustva. Petra je najprej očaral njen nasmeh, dolgi lasje in oči.

Monika ni skrivala nezadovoljstva

Ko je Nina prispela na posestvo, je Monika zmrznila. Katji je že prej zaupala, da je s Petrom preživela dolge telefonske pogovore, zato se ji je zdelo, da imata posebno vez. Zdaj pa je bilo jasno, da bo morala ljubezen deliti z novo tekmico.

Peter je hitro začutil napetost med dekleti. Priznal je: »Monika me je malce zmedla. Ampak res malce. Za zdaj ostaja vse tako, kot je. Odprte opcije.« Želel je dati priložnost tudi drugim, Monika pa tega ni sprejela najbolje. Ko so skupaj odšli na pašnik, je želela iskren pogovor. Pričakovala je objem, a Peter se ni želel izpostaviti pred Nino in Katjo. Kot je dejal: »Nisem deček na klic.«

Monika je brez dlake na jeziku komentirala prihod tekmice: »Kakor sem do zdaj spoznala Petra, mu niso všeč osebe, ki so stalno v različnih šovih.«