Nina Pušlar razkrila pismo, ki ji je za vedno spremenilo življenje (FOTO)

Simpatična slovenska pevkaletos praznuje 15. obletnico zmage na Bitki talentov, s tem pa praznuje tudi pesem Ni ona, ki jo je pevka za to priložnost izdala v retro preobleki. Zmagala je v 2. sezoni Bitke talentov, ki je potekala v okviru oddaje Spet doma, še isti teden je posnela svojo prvo pesem Ni ona. Po 6 albumih in kar 75 skladbah tako mineva 15 let, odkar se je njena glasbena kariera še uradno začela.Pevka iz Ivančne Gorice pa je na svojem Facebooku delila pomemben spomin iz svoje glasbene preteklosti. Po 15. letih je odprla škatlo s spomini in s svojimi sledilci delila prav posebno pismo, ki ji je takrat spremenilo življenje:»V živo se spomnim bratovega klica sredi odmora drugega letnika srednje šole: “Nina, domov je prišla kuverta iz RTV, sigurno je odgovor." Že čez sedem minut je bil pred šolo, kamor sem, kar v copatah, pritekla tudi jaz. Joj, kakšna sreča, ne da se je opisati z besedami. Brat je odšel domov, jaz pa od sreče, skoraj po zraku, naravnost v razred. Od vznemirjenja sploh nisem vedela, kaj se dogaja. Poletela sem in sošolci z menoj.«