Nina Pušlar: njene trme ne vodi ego, ampak srce

Trma je lahko slaba lastnost, če jo vodi ego. Ko pa jo vodi srce, je lahko neverjetna sila, ki pripelje do čudovitih rezultatov. Eden takšnih je tudi pesem Iz čiste trme, nova uspešnica Nine Pušlar, ki je iskrena, trmasta in odločna ženska, ki sledi svojim ciljem. »Trma je lahko pozitivna, saj je pomembno, da vztrajaš na poti zastavljenih ciljev in prepričanj kljub oviram. Vztrajanje pri napačnih stvareh pa lahko vodi v negativne posledice. Glede trme bodite previdni,« se pomenljivo nasmehne pevka, ki brez trme in vztrajnosti ne bi navduševala z neskončnim nizom glasbenih in odrskih presežkov.

S plesalcem in koreografom Anžetom Škrubetom sta ustvarila poslastico, saj je videospot prava paša za oči. FOTO: NOAH DRUSCHEL

Pevka je konec lanskega leta napovedala tudi enega večjih projektov v karieri, stadionski koncert ob 20-letnici glasbene kariere. Naša najbolj priljubljena pevka ne skriva, da je zelo osredotočena na naslednji presežek. Od konca minulega leta že potekajo priprave novih aranžmajev, odrske produkcije in vsega, kar je še potrebno za organizacijo koncerta na stadionu v Ivančni Gorici. Za nekaj dni jih je prekinilo le snemanje videospota za skladbo Iz čiste trme.

»Ustvarjanje tega videospota je bila ena najboljših izkušenj na moji 20 leti dolgi ustvarjalni poti. Poleg petja imam rada igro in ples. V muzikalu Cvetje v jeseni sem recimo zelo uživala. Zato ni presenetljivo, da sem si to pesem že od začetka predstavljala kot ples. Ker sem želela zgodbo predstaviti skozi ples in je bil Anže Škrube kot nalašč ob pravem času v Sloveniji, sem ga povabila k sodelovanju,« pravi pevka.

Po nastopih v Križankah, hali Tivoli in ljubljanskih Stožicah jo 20. junija čaka samostojni stadionski koncert. FOTO: URŠA PREMIK

Anže in Nina sta skupaj ustvarila video Prste stran, sodelovala pa sta tudi pri nepozabnem Nina Pušlar Showu v Stožicah. »Pri prejšnjih projektih sva z Nino plesala predvsem latinske, komercialne plese, tokrat pa smo šli v čisto nasprotje – sodoben, izrazni ples. Zato sem k sodelovanju povabil Matevža Česna, ki se je res izkazal. Cela ekipa je bila profesionalna, moram pa pohvaliti tudi Ninino izjemno delovno vnemo. Res je garačka, vsak dan je prihajala na vaje, in to se vidi v končnem izdelku,« pevko pohvali Škrube, ki že dolga leta živi in dela v Los Angelesu.