Nina Pušlar še nedavno navduševala na naših odrih, zdaj pa je švignila v daljne kraje

Za najbolj predvajano slovensko izvajalko Nino Pušlar je izjemno naporno, a hkrati tudi najuspešnejše leto v njeni glasbeni karieri. 16. decembra je napolnila največjo koncertno dvorano pri nas in z več kot dveurnim izjemno premišljenim, atraktivnim in fantastičnim nastopom navdušila več kot deset tisoč obiskovalcev in obiskovalk.

Seveda je lani izdala več skladb, med drugim je svoji zbirki uspešnic dodala skladbo Ironija, v kateri opeva prijateljstvo, videospot pa je s prijateljicama posnela na Siciliji. V svet je poslala tudi sedmi studijski album Nina, Nina, Nina, s koncertom v Stožicah pa je proslavila 18-letnico preboja na slovensko sceno. Leta 2005 si je namreč s skladbo Ni ona pripela zmago v drugi sezoni televizijske Bitke talentov.

»Moje življenje je bilo že prej zelo povezano z glasbo, ampak takrat sem seveda sanjala samo o tem, da bom lahko nekoč pela. Nisem pa si zares predstavljala, da bom kdaj lahko pela pred tako številnim občinstvom,« je po največjem koncertu v karieri iskreno priznala priljubljena pevka, ki je ves praznični december nastopala po različnih koncih Slovenije, med drugim v Kamniku, v novo leto pa je vstopila v Novem mestu.

Zaslužen dopust

Ob vstopu v leto 2024 se je svojim poslušalkam in poslušalcem zahvalila za nepozabno leto 2023 in se odpravila na zaslužen dopust v tople kraje. Naša pevka sicer o svojem zasebnem življenju ne govori prav rada, tudi njene dopustniške lokacije so načeloma prava skrivnost, a tokrat nam je na ušesa prišlo, da se je odpravila na drug konec sveta, in sicer si baterije polni v Indoneziji.