Nina Osenar okreva: za dolge sprehode še nima moči, lahko pa počne to (VIDEO)

Voditeljica Nina Osenar je pred časom delila svojo težko izkušnjo z izgorelostjo in priznala, da so bili njeni dnevi zares težki in da včasih niti ni vedela, ali bo sploh preživela, saj je imela občutek, da smrti ves čas zre v oči. Lani se je na zaslone vrnila kot voditeljica Slovenske popevke, sedaj pa je odprla svoj instagram profil, kjer deli utrinke svojega vsakdana, od igranja mini golfa s sinčkom Marlonom do vožnje s kolesom.

Čeprav Nina žari od pozitivne energije, je v enem izmed videov priznala, da za dolge sprehode še nima energije, lahko pa se vozi s kolesom.

Ne skriva, da je po nekaj letih hude zdravstvene kalvarije najbolj srečna, ko je lahko skupaj s svojo družino in si želi kar čim bolj nadoknaditi trenutke, ki so jih v preteklosti vsi skupaj tako zelo pogrešali.