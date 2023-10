Nina Osenar Kontrec razkrila, česa z možem še nikoli nista storila (VIDEO)

Nina Osenar Kontrec je borka in ženska z veliko začetnico, ki je z javnostjo pogumno delila svojo zgodbo o težki bolezni, ki jo je doletela. Razkrila je, da jo je doletela kronična utrujenost, zaradi katere ni zmogla niti vstati. O svoji večletni bitki za zdravje in včasih tudi za življenje se je razpisala v avtobiografiji z naslovom V objemu življenja. V ŠOKkastu je spregovorila o najtežjih trenutkih, ki jih je preživela s s pomočjo svojega moža Dejana Kontreca in njunega sina Marlona.

Več preberite na portalu ONA.