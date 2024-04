Nina Osenar Kontrec presenetila s tetovažo, ki predstavlja ... (VIDEO)

Znana manekenka, pevka in voditeljica Nina Osenar Kontrec navdušuje s svojo karizmo in stasom kjerkoli se pojavi. Srečno poročena mamica se je lansko leto na sceno vrnila po večletni bolezni, ki jo je izčrpala in navdihnila, da je o izkušnji napisala osebno izpoved na 400 straneh z naslovom V objemu življenja.

Tokrat je Nina sledilcem preko družbenih omrežij razkrila novost preko videa in zapisa: »Pet ur sem sedela pri mojstrici tetovaže in tole je rezultat. Hvala Tina!!!!«

Njena najbolj dragocena tetovaža žirafko predstavlja njenega sinčka Marlona. Nina se je tako pridružila pevcu Tomiju Megliču, prvemu glasu slovenske rock skupine Siddharta, ki je pred dnevi s srčno izbranko oblikovalko pričesk Cassie Kagen na družbenih omrežjih prav tako presenetil s fotografijo pri isti mojstrici tetovaže.

Pod objavo so se usuli komentarji Nininih sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Nina, kako lepo in kako noro mladostna si«, »Uau, izjemna tetovaža. Zelo dobro narejeno«, »Tebi vse paše«, »Krasen žirafček!«