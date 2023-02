Nina Osenar: »Bila sem preslabotna, da bi videla svojega lepega fantka«

Konec lanskega oktobra je Nina Osenar Kontrec ponovno stopila na oder in vodila Popevko 2022. Svojo vrnitev v medijski svet je opravila z odliko in težko je razumeti, kaj je nasmejana in zgovorna voditeljica doživljala preteklih pet let.

O tem je spregovorila za revijo Onaplus, kjer je novinarki Niki Vistoropski brez zadržkov razkrila najbolj temne trenutke bolezni, ki jo je priklenila na posteljo.

»Nisem ga mogla uspavati, nisem ga mogla dvigniti v naročje. Kaj dvigniti, niti figurice človeka ne jezi se nisem mogla prijeti v roke. Tako brez moči sem bila, da naslednji dve leti z Dejanom skoraj nisem bila sposobna spregovoriti besede.

Bila sem kot v neki polkomi. Neopisljivo težko je bilo slišati Marlona, kako čeblja, kako prihaja k meni, jaz pa sem si želela odpreti oči, da bi ga videla, a nisem zmogla,« opisuje Nina, ki je zbolela, ko je bil njen sin star osem mesecev.

