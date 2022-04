Nina Jug (Poroka na prvi pogled): Še pred tremi leti sem imela več kot 100 kilogramov

Udeleženka šova Poroka na prvi pogled Nina Jug se je gledalcem že predstavila kot zelo odprta oseba, brez zavor v šovu govori o spolnosti. Tokrat pa je javno spregovorila tudi o občutljivi tematiki debelosti in razkrila, da je imela še pred dobrimi tremi leti več kot 100 kilogramov.

Na kanalu Joongla je povedala, da je že v osnovni šoli imela več kot 80 kilogramov. »Zaradi tega so me redno zbadali, klicali so me 'špeh bomba'. S tem se nisem znala soočati, starša sta me doma tolažila. Sčasoma sem vse to potlačila do te mere, da me sploh ni več ganilo,« je pripovedovala v svoji osebni izpovedi.

Kot je dejala, je dobila debelo kožo in sčasoma ji je bilo vseeno za mnenja drugih, a to je bila dejansko samo 'fasada'.

