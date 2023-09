Nina Grilc po poroki in smrti moža prvič storila tole (FOTO)

Podjetnica, vplivnica in glasbenica Nina Grilc, ki jo je širša javnost spoznala kot ženo pokojnega slovenskega deskarja na snegu Marka Grilca, se je s svojo skladbo predstavila na odru TV Slovenija na glasbenem festivalu Popevka 2023. Doživeto je zapela prekrasno balado Ni isto in navdušila z glasom in stasom. Za nastop je spremenila svoj videz, predvsem pričesko, a na njej je ostal detajlček, ki jo še kako spominja na čas, ko je bil Marko še z njo.

Zaupala nam je, da je v soboto za nastop prvič po moževi smrti obula čevlje, ki jih je nosila na poročni dan. Objavila je fotografiji z glasbenega nastopa in poročnega dne, na njih pa lahko vidimo, da ni podobnost le v Ninini obutvi, temveč je tudi njena hčerka Emma nosila enako obleko, kot jo je za poroki svojih staršev.

Nina Grilc si je za glasbeni nastop prvič obula sandale, ki jih je nosila na poročni dan. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

»Te sandalčke sem obula prvič po poroki, zato so zame še toliko bolj posebni in imajo zame močno čustveno noto,« pravi Nina in dodaja, da ima ob sebi vedno del nečesa, kar jo spominja na Marka. »Vedno imam rada na sebi vsaj en detajl, ki je povezan z Markom, pa naj bo to kos oblačila ali nakita – njegova majica, kapa ...«

Nina je v nastopu zelo uživala, v veliko podporo pa sta ji bila tudi njena starejša otroka Max in Emma, medtem ko je najmlajša hčerkica Alaska ostala doma.

Glasba jo spremlja od nekdaj in vsepovsod. Pred leti je dokončala študij moderne glasbe v Londonu, v Sloveniji pa je znana tudi po duetu, ki ga je posnela z legendarno skupino Big foot Mama. Pesem Kratek stik je leta 2014 posnela pod umetniškim imenom Nina Kay.

Družina Grilc je predana glasbi. »Z otroki največ glasbe poslušamo v avtomobilu, ko smo na poti, in tudi veliko prepevamo, še posebej pesmi, ki smo jih radi poslušali z Markom. On je imel zelo rad hip hop, tako da kar slišimo, čeprav ga ni zraven, da odpoje kakšno kitico z Drakom ali Kendrick Lamarjem.«

