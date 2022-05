Nina Grilc po smrti moža Marka: »Včasih solze zadržujem ves dan«

Nezlomljiva in mirna deluje Nina Grilc, a vendar je njena bolečina, skrita v solznih očeh, srce trgajoča. Petmesečna Alaska Olivia je ob tem v vozičku razposajena in nasmejana. »Čisti Marko,« pravi Nina in se nasmehne. Krivično je, da je ni mogel spoznati. Vse življenje se je spuščal z zasneženih vrhov, izvajal vratolomne trike na skakalnicah in bil v tem eden najboljših na svetu, nato pa je v na videz povsem nenevarnih, a nesrečnih okoliščinah 23. novembra lani ugasnilo njegovo življenje.

Marko je zapustil tri otroke. Maxxa in Emmo, ki sta ga oboževala, ter Alasko, ki je njegov glas lahko slišala le v materinem trebuhu. »Že v trebuhu je bila zelo živahna. Toda ko je Marko položil roko na trebuh, se je neverjetno umirila.« Preberite si intervju z Nino TUKAJ!