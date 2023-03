Nina Gaspari: Bil je šok, ki ga dolgo nisem prebolela

Lovljenje optimalnega ravnotežja med delom in prostim časom je za mnoge velik izziv, česar se dobro zaveda tudi Nina Gaspari - voditeljica in urednica najbolj poslušanega slovenskega podjetniškega podkasta Lovim ravnotežje.

Skozi sproščene in iskrene pogovore z navdihujočimi gostjami in gosti odpira prostor za nove misli, ideje, načine in predloge za usklajevanje življenjskih vlog ter iskanje smisla v svetu, kjer zaradi pomanjkanja časa in tišine težje prisluhnemo sebi.

V intervjuju mi je zaupala, kako se je spoprijela z neuspehi in bila zanje celo hvaležna, saj so ji omogočili, da najde svojo pot.

Preberite intervju na Onaplus.si