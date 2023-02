Nina Držaj: »Skrbijo me velika pričakovanja, ki se zgrinjajo nad materami«

Tiste, ki se z idealizirano predstavo o materinstvu močno poistovetijo, se soočijo z občutki krivde in sramu, če ne uspejo uresničiti (pre)visokih pričakovanj.

»Dokler ne bomo na to, da je ta pričakovanja nemogoče doseči, kolektivno opozarjali in skušali spremeniti družbeni konstrukt materinstva, bo to slabo vplivalo na mentalno zdravje mater in otrok,« pravi Nina Držaj – avtorica bloga Z ljubeznijo, Mama.

Po izobrazbi je sicer geografinja in sociologinja, vendar najraje piše o materinstvu, ki je zanjo proces učenja. Preberite si intervju z Nino TUKAJ - na mična.si.