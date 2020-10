Nimajo vsi umetniki dveh levih rok

Marsikdo je dvomil vame.

je pred kratkim izdal nov videospot za skladbo Midva, nato pa se je posvetil drugim stvarem in izkoristil čas ter razmere, ki jih je povzročil novi koronavirus. Hobiju, ki ga obožuje, a zanj v normalnih okoliščinah nima prav veliko časa. Mladi pevec namreč rad sestavlja pohištvo in podobno.»Ko sem se od staršev preselil na svoje, sem skoraj vse prenovil in obnovil kar sam. Marsikdo je dvomil vame. Saj veste, pravijo, da imamo za nekatere stvari umetniki včasih dve levi roki. No, res da nisem vseveden in najbolj hiter, a si vzamem čas in zadevo naštudiram. V minulih dneh sem zamenjal nekaj pohištva v dnevni sobi in prenovil prostor. Rad vrtam, ropotam s kladivom in podobno,« pravi. Glavna priprava pred začetkom je izbor glasbe, potem pa pljune v roke in iz dela naredi zabavo. Dnevni sobi je dodal nekaj sive barve, dve novi omari in polico. »Pohištvo sem sestavil sam, tudi montiral polico. Rad kaj postorim po hiši, mogoče ravno zato, ker to ne počnem ravno vsak dan,« pravi.S sosedi se dobro razume, čeprav takrat, ko uživa v hobiju, tudi ropota. V bloku pa se vse še kako sliši. »Na srečo imam razumevajoče sosede,« doda. Koliko ima smisla za notranje urejanje, nerad ocenjuje, meni pa, da mu gre dobro od rok. Sicer pa je verjetno najbolj pomembno, da se v svojem domu dobro počuti.