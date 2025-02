Nikoli prestari za glasbo! Stanovalci doma upokojencev posneli svojo prvo zgoščenko

Konec februarja bo v Koroškem domu starostnikov, enota Slovenj Gradec, slovesno in zabavno. Predstavili bodo namreč prvo zgoščenko hišnega Banda 6M. Gre za skupino, ki jo sestavljajo stanovalci doma; vsi so krepko v letih, a ponosni glasbeniki.

»Zgoščenka je rezultat vztrajnosti, ustvarjalnosti in neizmerne volje do življenja. Je naša zgodba, za katero verjamem, da bo navdušila vse. Hvala vsem za ta zgled, kako ohranjati našo notranjo lepoto in moč,« pravi vodja slovenjgraške enote Marjana Kamnik. Na zgoščenki bo 12 pesmi, od ponarodele Kam le čas beži do Sijaj, sijaj sončece, Ptički po luftu letajo, Tri planike, Čakala bom, Moj očka ima konjička dva, Mamica je kakor zarja, Marina …

12 PESMI je na zgoščenki.

Band 6M redno vadi.

Tista o volu ...

»Da je naša zasedba začela uspešno pot, gre zahvala naši priljubljeni mladi voditeljici Mojci Kamnik, profesorici in magistrici glasbe. Sprejela je izziv, o katerem bi podvomil marsikdo in ne bi zbral dovolj poguma za poučevanje starostnikov. To sklepam po lastnih izkušnjah. Nekaj let pred upokojitvijo sem se z dvema kolegicama, ki sta včasih poučevali tudi v glasbeni šoli, pogovarjala o preživljanju prostega časa v pokoju.

Takoj sem izkoristila priložnost in predlagala, da bi me katera od njiju glasbeno oplemenitila. Dobila sem presunljive odgovore. Prva, nekaj let starejša od mene, je dejala, da mi vsak kmet lahko pove, kako starega vola ne more učiti voziti, druga pa mi je predlagala, naj bolj zabavno preživljam zadnja leta in naj ne mislim, da je učenje glasbe tako zanimivo in enostavno,« pa pravi 92-letna Ljudmila Mila Urbancl, ki v Bandu 6M igra klaviature, usvojila pa jih je šele pred nekaj leti. Mimogrede, nedavno je poletela s helikopterjem nad Triglavom, zdaj pa se – zaradi spleta nerodnih okoliščin – že šestič uči hoditi.

Veselijo se albuma.

Poleg nje so člani še Mirko Rotovnik (kitara, vokal), Tatjana Matjana Lušnic (harmonika, glavni vokal), Majda Borovnik (glavni vokal), Majda Gregorič (mandolina, vokal) in Mojca Kamnik (mandolina, vokal), vsi skupaj pa štejejo prek 400 let. Mojca je poskrbela tudi za umetniško vodstvo, aranžmaje, snemanje in produkcijo. Kot pravi, naj bi bila zgoščenka svojevrsten izraz druženja, volje in sodobnega časa. Izdali bodo tudi krajši posnetek, ki bo prikazal celotno snemanje in ponudil vpogled v vaje.