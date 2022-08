Poles povečal družino (FOTO)

Letošnje poletje bo znanemu harmonikarju Niku Polesu, zadnji dve leti članu Primorskih fantov, sicer tudi učitelju harmonike, doma iz Ritomec v Brkinih, zagotovo ostalo v lepem spominu. Ne le zato, ker so se vrnili koncerti in veselice, Primorski fantje z Ivico Vergan pa so sploh eni tistih, ki so znani po tem, da povsod poskrbijo za dober žur, pač pa predvsem zato, ker je še tretjič postal očka. Po sinu Otu in hčerkici Ditki mu je njegova Tjaša 29. julija v postojnski porodnišnici povila še eno hčerkico, ki so jo poimenovali Pika.

Niko Poles s svojo Tjašo in malo Piko v postojnski porodnišnici FOTO: Osebni arhiv

In družina Poles zdaj šteje že pet članov. Kot nam je povedal presrečni očka Niko, ki je doslej z diatonično harmoniko osvojil že veliko lovorik, so njegovi vikendi kar pestri, si je pa vzel nekaj prostih dni v šoli harmonike, in tako imajo zdaj tudi njegovi učenci nekaj dopusta. Sicer pa je harmoniko že vzljubil tudi njegov prvorojenec Oto, ki je maja praznoval peti rojstni dan, z očkom Nikom pa krasita tudi naslovnico zgoščenke Primorskih fantov z naslovom Plavaj mi, barčica moja, ki je izšla letos spomladi. Glede na to, da so se Primorski fantje tudi sicer nekoliko pomladili, gre torej pričakovati, da bo podmladka, ki jim bo v pomoč pri snemanju videospotov, v prihodnje dovolj.