Niki Zorjan spodletelo preoblačenje v garderobi, kamera je vse posnela (VIDEO)

Glasbeniki imajo na svojih koncertih precej več skrbi in zadolžitev kot zgolj petje in nastopanje pred občinstvom. Vse pogosteje med skladbami zamenjajo tudi opravo, kar zahteva natančno usklajenost in hitro izvedbo. Tega se dobro zaveda tudi Nika Zorjan, ki je na svojem zadnjem koncertu izvedla prav to – in dogajanje v zakulisju delila s sledilci na facebooku.

V videoposnetku, ki ga je objavila pevka, lahko vidimo, kako po odpeti skladbi steče v sosednjo stavbo, kjer jo že čakajo tri pomočnice za hitro preoblačenje. Kljub dobro organizirani ekipi pa jim Nike ni uspelo preobleči pravočasno, zato je morala njena spremljevalna skupina na odru zaigrati še »en krog«.

