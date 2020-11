Niki Zorjan je ukradel srce, zdaj je zanj napisala pesem (VIDEO)

Simpatična prekmurska glasbenicaobožuje vse, kar je povezano z decembrom in decembrskimi prazniki. Družino, vzdušje, glasbo, druženje, nastope. Čeprav letos druženja in nastopov ne bo, pa Nika ne počiva in je s svojo ekipo pripravila pesem Poljubi me na božič. Niki je božič že davno nazaj ukradel srce, a priljubljeni pevki se je pred prvo adventno nedeljo izpolnila želja in je posnela svojo prvo božično skladbo.»Kaj je lepšega, kot za božič dobiti poljub tistega, ki ti največ pomeni? Ko gre za december in vse praznike, povezane z njim, priznam, sem malce 'pocukrana'. Obožujem vse, kar je stereotipno božičnega. Romantične filme, božično glasbo, rdečo barvo, družinske večere. Sem nepoboljšljivi romantik. Poljubi me na božič je pisana meni na kožo, je igriva, simpatična, pozitivna zgodba. Melodija gre hitro v uho, pesem pa ima malce drugačno zvočno podobo, kot smo jih sicer vajeni v tovrstnih skladbah. Takoj sem se zaljubila vanjo,« je povedala Nika, ki je nad odzivi javnosti na njeno skladbo navdušena.Nika si december vsako leto podaljša. Letos je že v prvi polovici novembra postavila božično jelko. »Ko topla jesen začne ugašati in ko prvič začutim, da zareže tisti zimski mraz, me ponavadi že prevzame vzdušje, ki je značilno za december. Letos je bilo to v prvi polovici novembra in že sem šla po jelko, jo postavila in okrasila. Sploh pa imam letos več časa kot ponavadi, tako da sem že težko čakala na to.«Videospot so posneli v domačem okolju v Prekmurju, v njem pa nastopa tudi Nikina sestra, ki je posebej za spot več kot šest ur pripravljala piškote z napisom skladbe.