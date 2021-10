Nika Zorjan pred nastopom zletela po tleh (VIDEO)

Zvezdniki in vplivneži se radi nastavljajo kameram in objektivom. S svojimi sledilci običajno delijo trenutke, na katere so ponosni. No, včasih pa razkrijejo tudi kakšen smešen pripetljaj. Tokrat je svoj nerodni padec tik pred nastopom v Radencih povsem slučajno posnela priljubljena pevka Nika Zorjan. Med prepevanjem Love me like you do, ko se je skušala zapeljivo približati kameri, je nerodno zletela po tleh. Vse skupaj je posnela in posnetek tudi delila s svojimi sledilci na TikToku.

»To se zgodi, ko se preveč afnaš,« je zapisala Zorjanova.