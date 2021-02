Nika Zorjan je strta, ostala je brez babice

Tisti, ki nas poznajo, radi rečejo, da smo Zorjanove marsikaj podedovale po njej.

Prekmurska pevkanikoli ni skrivala svoje navezanosti na ljubljeno babico, ki pa je pred nekaj dnevi za vedno zaprla oči. »Falijla nan boš fejst. Fala za tvojo ljubezen. Vedno boš z nami,« se je od nje v prekmurskem narečju na družabnih omrežjih poslovila priljubljena pevka ter objavila fotografijo, na kateri s sestroobjema žensko, ki ju je v življenju naučila marsičesa in z njima pogosto delila svoje modrosti.Nika nam je pred časom zaupala, da jih kljub različnim generacijam druži strast do življenja. Njena babica je bila pri 87 letih izjemno vitalna, polna ljubezni in slikovitih zgodb iz mladosti.»Babica je družinski angel in ni čudno, da nosi tako lepo ime. Tisti, ki nas poznajo, radi rečejo, da smo Zorjanove marsikaj podedovale po njej. Zelo sem ponosna nanjo in je moja vzornica. Samo želim si lahko, da bom v njeni starosti tako čila in bistroumna,« nam je pred meseci zaupala ponosna vnukinja, ki te dni žaluje, a ve, da se bo vedno s ponosom spominjala njenih toplih objemov in modrih besed.