Nika Zorjan iskreno spregovorila o svojem ljubezenskem statusu (VIDEO)

Nika Zorjan, priljubljena prekmurska pevka, je v iskrenem pogovoru podkasta ŠOKkast razkrila nekaj utrinkov iz svojega zasebnega življenja. Trenutno je samska, vendar ji ljubezen ni na prvem mestu. »Ne predstavljam si, da bi zdaj nekoga imela v tem razburkanem obdobju,« je priznala, a poudarila, da ji ogromno pomeni podpora družine in prijateljev. Prav v težkih trenutkih se je pokazalo, kdo zares stoji ob njej – in ti ljudje so ji dali moč, da vztraja v svojem ustvarjanju.

V težkih časih so ji stopili v bran

Čustveno ganjena se je Nika zahvalila tudi kolegom iz glasbenega sveta, ki so jo podprli, ko ji je bilo najtežje: »Eva Boto, Špela Grošelj, Rebeka Dremelj, Tomaž Mihelič … Zdaj sem začela naštevati, pa bom koga pozabila. Ampak res – to mi pomeni več, kot lahko povem z besedami.« Njihova javna podpora ni bila nekaj, kar bi od njih pričakovala ali celo prosila. »Nisem hotela, da bi to prišlo v medije, a se je zgodilo. In čeprav je bilo grozno, sem vesela, da se je razrešilo.«

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete tukaj.

Zdaj se Nika lahko znova posveča tistemu, kar jo resnično osrečuje – glasbi. V prihodnost zre s hvaležnostjo in novo energijo: »Delali bomo naprej vsak na svoji strani to, kar najrajši delamo,« je zaključila. Njen glas ostaja iskren, topel in navdihujoč – tako na odru kot v življenju.