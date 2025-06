Nika Zorjan ekskluzivno v ŠOKkastu: Nimam zamer (VIDEO)

Nika poudarja, da je glasba zanjo več kot le kariera – je njena življenjska strast. Kljub vsem izzivom in težkim obdobjem, ki jih je doživela, je glasba ostala njeno zatočišče in vir sreče. Nika pravi, da je najbolj srečna, ko je na odru, in si ne predstavlja življenja brez glasbe. Njeno poslanstvo je deliti svojo glasbo z drugimi in ustvarjati pozitivne izkušnje za svoje poslušalce. »Za mano je burno obdobje in vesela sem, da se je končalo in grem lahko naprej,« je povedala.

Odločila se je, da ne bo brala komentarjev in novic o sebi, saj jo negativni komentarji prizadenejo. Poudarila je, da se je distancirala od tega in se osredotoča na pozitivne stvari in glasbo. Izrazila je hvaležnost za podporo prijateljev in družine med težkimi časi. Tudi glasbenim kolegom, ki so se postavili njej v bran, čeprav jih za to ni prosila.

Bala se je samote

Za mesec oktober je napovedala koncert v ljubljanskih Križankah z naslovom Moja zgodba. Ko spregovori o njem, ji zažarijo oči. »Želim, da ljudje za tisti dve uri, pozabijo na vse skrbi, da se prepustimo trenutku, da uživamo in ne obsojamo,« je povedala. Zadnji dve leti je spisalo ogromno pesmi in sedaj je čas, da jih počasi pošlje v svet. Spregovorila je tudi o osebnostni rasti in v studio prinesla dve knjigi, ki sta ji pri tem pomagali. Sicer nikoli ni bila strastna bralka, ko pa pride do tovrstnih knjig, zelo rada poseže po njih. Z nami je delila prav posebno zgodbo s koncerta skupine Coldplay, kamor se je prvič v življenju odpravila sama in kot pravi, doživela najlepše trenutke. »Včasih sem se bala samote,« nam je razkrila, ko pa je presegla ta strah, je v samotni začela uživati. Seveda pa uživa tudi v dobri družbi, skrivnost je, da znaš loviti ravnovesje med obojim.

Napoveduje veliki koncert v ljubljanskih Križankah. FOTO: L. M.

Zaupanja v ljudi ni izgubila

Čeprav je za njo ena težjih preizkušenj v življenju, še vedno zaupa v ljudi in njihove dobre namene. »Naučila sem se, da moram bolj poslušati svojo intuicijo, ker ima vedno prav,« je povedala. Kar pa se tiče zamer v življenju je odgovorila takole: »Vse je poravnano, nimam zamer,« je razkrila. Povprašali smo jo tudi, kako je z ljubeznijo, ki jo rada opeva v svojih glasbenih stvaritvah in kakšne načrte ima za naprej. Razkrila je tudi, katera slovenska pevka jo je navduševala, ko je bila še mala punčka in zakaj se njena spremljevalna skupina v šali imenuje kar The Kelly family.