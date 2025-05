Šok! Nika Zorjan čez noč ostala brez videospotov!

»Trenutno jih na žalost ni, ampak upam, da čim prej pridejo nazaj.«

S temi besedami je slovenska pevka Nika Zorjan svojim začudenim sledilcem na Instagramu na kratko pojasnila, zakaj kar naenkrat na YouTubu ne morejo več najti videospotov, v katerih prepeva svoje največje uspešnice, kot so Usojena, Zadnjič kakor prvič, V postelji in Zate dovolj.

Zorjanova na naša vprašanja, kaj se dogaja, ni želela odgovarjati. Preusmerila nas je k odvetniku Roku Šoncu, ki pa nam je pojasnil, da je spletna platforma YouTube začasno odstranila pretežni del videospotov Zorjanove na njenem kanalu na zahtevo Aleša Vovka in Marjetke Vovk. In da so na njuno podjetje že podali zahtevek, »da prekliče vse neutemeljene prijave kršitve avtorskih pravic«.

Kaj se dogaja v ozadju in kako na vse skupaj odgovarjata zakonca Vovk? Med drugim pravita: "Pesmi, katerih avtorja sva, ne želiva več povezovati z osebo, s katero si ne delimo več istih vrednot.« Podrobneje jutri v Slovenskih novicah.