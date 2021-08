Nika Zorjan buri domišljijo v kopalkah: ima umetne? (FOTO)

Na družbenih omrežjih številne znane Slovenke svoje sledilce razveseljujejo s poletnimi fotografijami v kopalkah. Med njimi je tudi simpatična glasbenica, ki je nedavno ob izidu svoje pesmi Ljubi, ne ljubi objavila svojo fotografijo, na kateri je v rdečih kopalkah, in razvnela domišljijo mnogih.Nikini prijatelji na družbenih omrežjih so ji sporočili, da je videti kotiz Obalne straže, mnogi pa so ob pogledu na njeno izklesano telo v kopalkah, kjer iz zgornjega dela kipi oprsje, podvomili, da gre za njene naravne dojke.Ko smo jo vprašali, ali se je prepustila spretnim rokam plastičnega kirurga, je v smehu odgovorila: »Saj to je znano, da ob pivu tudi prsi zrastejo.« Simpatična Prekmurka (28) je namreč velika oboževalka piva in zabav.