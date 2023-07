Nika Veger v velikem stilu pobira smeti (FOTO)

Modna poznavalka in vizažistka Nika Veger, ki ima s Petrom Polesom dve hčerki Amaljo in Belo, tudi letošnje poletje ne počiva. Blogerka velja za eno najbolj trajnostno naravnanih slovenskih vplivnic. Ko govori o okolju, lahko vsak vidi, da je res strastna. Ne skrbi je le za okolje, v katerem živi, temveč želi kar je v njeni moči narediti tudi, ko je na dopustu in oddihu.

Tako je tudi letos, saj je na družbenem omrežju s sledilci delila fotografije in ob njih zapis:

»Sonce, morje in smeti. V lanskem letu je v svetovnem morju pristalo osupljivih 14 milijonov ton odpadkov, kar 85 odstotkov iz kopnega. Kar 95 odstotkov odpadkov v morju in na plažah Jadranskega morja predstavlja plastika in ga tako uvršča na vrh lestvice onesnaženosti z mikroplastiko v Evropi. Vir: WWF Adria«

