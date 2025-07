Nika Kovač udarila nazaj: Iz vaših jajc bomo naredile omleto! (VIDEO)

Predsednica Inštituta 8. marec Nika Kovač je v videu na družbenih omrežjih razkrila, da nekdo že nekaj časa meče jajca v njihovo pisarno. »To v resnici počnejo že kar nekaj časa, mi pa smo se za neko obdobje odločili, da o tem ne bomo javno govorili,« je poudarila, odločitev pa utemeljila s tem, da se jim je zdelo zelo pomembno, da ne pokažejo, da so prestrašeni, prav tako niso se želeli postavljati v vlogo žrtve.

Te zadeve so se začele ponavljati, celo toliko, da so bili primorani zadevo prijaviti policiji, namestili pa so tudi varnostne kamere. Odločili pa so se tudi, da bodo o tem javno spregovorili. »Te stvari se ne dogajajo zato, ker bi bili mi grozni ali ker bi bilo z nami kaj narobe, ampak ker je to vedno mehanizem nekoga, da te utiša,« je dejala Nika in poudarila, da jih to ne bo prestrašilo ali ustavilo.

Odločile so se, da ko bo nekdo vanje metal jajca, bodo iz teh jajc naredile omleto. »V resnici pa lahko tem ljudem, ki v našo pisarno mečejo jajca, nekaj sporočimo. Lahko jim povemo kar direkt. To, kar počnete, je ful fa**** patetično in res grozno. Če se želite soočiti z nami, se dajte na ravni argumentov,« je dejala.

Celoten posnetek si oglejte spodaj (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):