Nika Kovač spet razburja, od Tine Gaber pa si je prislužila aplavz (FOTO)

Nika Kovač je spet razburila sledilce z, kot menijo mnogi, neprimernim komentarjem, v katerem je obtožila tekmovanje za pesem Evrovizije, da je na strani »vojnih zločincev«. Ali je s tem mislila organizatorje, nastopajoče, oboževalce, ali koga četrtega, povezanega s tekmovanjem, ni pojasnila, zapisala je le: »Imate dve možnosti: lahko se postavite na stran vojnih zločincev kot Evrovizija, ali pa uporabite svoj glas za spremembe. Odgovor je jasen.«

V komentarjih ji je sicer zaploskala partnerica predsednika vlade Roberta Goloba Tina Gaber, je pa Kovačeva marsikomu tudi stopila na žulj. »Res nimaš pojma, če misliš, da gradiš podporo s tem, ko objavljaš tako smešne komentarje. Odrasti,« se je glasil eden od komentarjev, drugi pa je Kovačevo spomnil, da je s to objavo najbrž izgubila kakšno sledilko iz Izraela, in da naj ne oznanja, da podpira ženske.

Nika Kovač je sicer v objavi označila še kampanjo My voice my choice (Moj glas, moja izbira), katere koordinatorka je. V omenjenem gibanju pa si prizadevajo, da bi »Evropo naredili boljšo za vse«. Trenutno je sicer v prvem planu varen in dostopen splav za vse ženske v Evropi.