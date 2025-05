Nika Kovač rojstni dan praznovala v prav posebni družbi: Svet ni pravičen (FOTO)

Aktivistka in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je ob svojem 32. rojstnem dnevu na Instagramu objavila zapis, s katerim je znova opozorila na pereče svetovne razmere in pomen skupnosti ter solidarnosti.

Ob fotografiji z rojstnodnevno plišasto igračko je Kovač zapisala: »Danes sem stara 32. Svoj 32. rojstni dan praznujem v svetu, ki ni pravičen. Niti lep.« V nadaljevanju je opozorila na vojne in krivice, ki pretresajo svet – od genocida v Gazi do naraščajočega avtoritarizma, ameriške politike ter izgube osnovne človečnosti. »Vse to ne sodi v družbo, v kateri želim živeti,« je izpostavila.

Kljub temni sliki današnjega sveta pa njen zapis ni ostal brez žarka upanja. Rojstnodnevne čestitke in podpora, ki jih je prejela, so jo spomnile, da je del skupnosti, ki še vedno verjame v pravičnost in dostojanstvo. »Da se ne bomo nehali boriti za boljši svet. To mi daje upanje,« je poudarila.

Ob koncu zapisa je svoje sledilce nagovorila z besedami: »Danes bom praznovala prav to – vas, nas, skupnost. Hvala vsem, ki me zasuvate z lepim in stojite ob meni. Fajtamo dalje.«