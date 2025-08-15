USPEŠNA

Nika Kljun se ne ustavi, zdaj je postala še certificirana življenjska trenerka

Izvrstna koreografinja in ena naših najboljših plesalk na svetu je poglobila karierno delovanje.
Fotografija: Nika Kljun FOTO: Osebni arhiv
Nika Kljun FOTO: Osebni arhiv

A. G.
15.08.2025 ob 14:02
Slovenska plesalka Nika Kljun, ki v Los Angelesu živi in dela, je na družbenih omrežjih z oboževalci delila pomembno prelomnico v njenem življenju. 

Nika, ki sodeluje z največjimi zvezdniki iz sveta plesa in glasbe, je poglobila svoje karierno delovanje in postala certificirana življenjska trenerka.

Zahvalila se je tudi svojim strankam.FOTO: Nika Kljun, Facebook
»Pred dobrim letom sem postala certificirana življenjska trenerka preko @elementumcoaching — in vau, kakšno preobrazbeno leto je bilo to.  Skoraj leto dni globokega, utelešenega učenja se je izkazalo kot ena najboljših odločitev, kar sem jih kdaj sprejela zase in za svojo kariero. 

Vedno so me privlačili ljudje – njihovo srce, njihov um, njihova zgodba. Učiteljski del mene je bil vedno prisoten, vendar sem kot nekdo, ki je mentoriral tisočim plesalcem nove generacije, vedela, da moram iti globlje. Želela sem resnično razumeti samo sebe in se naučiti pravilnih, močnih coaching tehnik — ker je delo, ki ga opravljam, pomembno. Ko s svojimi strankami delam ena na ena … to je točno tam, kjer moram biti. To se popolnoma ujema z mojim poslanstvom kot klic, na katerega sem predolgo čakala. 

Mojim strankam — hvala. Hvala za vaše zaupanje, vašo ranljivost in vašo pripravljenost, da se popolnoma pokažete zase. Spustili ste me v najgloblje kotičke svojega sveta in tega ne jemljem zlahka. Preobrazbe, ki sem jih pri vas videla — preboji, mehčanje, pogum, da se soočite z resnico, trenutki, ko se vam oči zasvetijo, ko se spomnite, kdo v resnici ste — so se me dotaknili do srca. Privilegij je hoditi ob vas, držati prostor za vas in praznovati edinstveno, močno osebo, ki ste že zdaj. 

Način, kako delam, nikoli ni samo o postavljanju ciljev — gre za srečanje z vsem, kar ste: vašim umom, vašim telesom in vašim duhom. Uporabljam somatske tehnike sproščanja, da spustimo tisto, kar je bilo shranjeno v telesu, gradim čustveno inteligenco in se ponovno povežem z deli vas, ki so bili morda pozabljeni ali utišani. Sprememba prepričanj je ena ključnih stvari!

Ker je vsak človek edinstven, združujem znanost, psihologijo in telesno usmerjene prakse, kot so NLP, notranje delo z deli osebnosti in regulacija živčnega sistema, da ustvarim spremembe, ki jih lahko v polnosti živite in utelešate. Ne glede na starost, ne glede na pot — moje srce je odprto za vas.«

Pod objavo so se usuli komentarji in čestitke. Objavljamo le nekaj izmed njih.

»Samo nekaj ur s tabo v Millenniumu in moja hči je imela več samozavesti in ljubezni do plesa. Si neverjetna oseba znotraj in zunaj in to je super novica!!«, »Ponosna sem nate!«, »Bravo!«, »Bravo, draga Nika!«

