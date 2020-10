Nika je uslišala oboževalce

Še pred nekaj leti je bila Nika Zorjan prepričana, da nikoli ne bi mogla zapustiti svojih domačih in njej tako ljubega Prekmurja, kjer se je rodila, odraščala in živela dolga leta. A kljub temu je pred dvema letoma dojela, da je vožnja v prestolnico, kjer ima vsak dan številne opravke in obveznosti, zanjo prenaporna, konec koncev pa je Ljubljana od njenih domačih krajev tudi precej oddaljena.



Nika se je preselila v Ljubljano, kjer dela, snema in poučuje petje, Prekmurje pa rada obišče, kadar ji čas dovoljuje. Letošnje poletje je v javnost poslala nov hit, ki ga je poimenovala Mojito, in čeprav je s pesmijo znova navdušila slovenske in hrvaške oboževalce, so predvsem njeni največji podporniki pogrešali prekmursko narečje. Želje svojih najbolj zvestih oboževalcev je uslišala, sledila svojim koreninam in te dni hit Mojito posnela v prekmurskem jeziku.



Novo različico in nov videospot je objavila na družabnih omrežjih in navdušila oboževalce, ki so ji bili že v preteklosti hvaležni za pesmi, ki jih je posnela oziroma priredila v prekmurščino, med drugim legendarni Despacito in Bella Ciao, naslovno pesem priljubljene serije Money Heist.