Nihče ni vedel, da je postala mamica

To je največje bogastvo, da imamo drug drugega in da smo zdravi, da ljubimo in smo ljubljeni.

Boris Bezić je režiser in scenarist, ki je sodeloval pri filmih Košarkar naj bo 2 (2019), Veter v meni (2010) in Beli zajec (2010). FOTO: FACEBOOK

Priznana glasbenicasvojega zasebnega življenja nikoli ni rada izpostavljala. »Izpostavljenost je bila zame od nekdaj rahel šok. Ko se izpostaviš kot umetnik, izpostaviš tudi svoje ime in osebnost,« je pevka povedala pred leti, pred kratkim pa je priznala, da je bilo leto 2020 zanjo precej uspešno. Izdala je več novih skladb in kar dva albuma, z bratompa sta decembra izdala akustični album Srčno, v živo.Kljub številnim omejitvam sta imela priložnost nastopati po vsej Sloveniji, kar ji je dalo novih moči za jesenski čas, ko so bili koncerti znova prepovedani. Medtem ko je svojo srečo ob glasbenih uspehih rada delila z oboževalci, pa skoraj nihče ni vedel, da je Severa pri 38 letih s partnerjem, režiserjem in scenaristom, ki se je podpisal pod številne filmske uspešnice, dobila prvega otroka.»Obdarjena sva bila z zdravim otročkom in težko bi si želela kaj več. To je največje bogastvo, da imamo drug drugega in da smo zdravi, da ljubimo in smo ljubljeni,« je bila Severa, ki je mati postala v predbožičnem času, kratka in jedrnata. Z Borisom sta leto sklenila v sodelovanju, saj je prav njen najdražji režiral njen videospot za pesem z naslovom Sonce. V svet sta ga poslala en dan pred silvestrovim, in sicer kot popotnico, navdih in upanje vsem ljudem.