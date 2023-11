Nič ni naključje: Tina Gaber z obleko v središču pozornosti, ob njej pomembni politiki (FOTO, VIDEO)

Partnerka Roberta Goloba Tina Gaber je s svojimi dejanji že večkrat nakazala, da je po duši aktivistka. Spoznali smo jo kot zagovornico za pravice živali, vse od izraelsko- palestinske vojne pa opozarja tudi na vse bolj nevzdržne in katastrofalne razmere v Gazi. Gabrova je pretekli konec tedna s predsednikom vlade obiskala pariški mirovni forum, ki ga je gostil francoski predsednik Emmanuel Macron, in tam bila deležna pomenljivih pogledov.

Golob in Gabrova sta se v Parizu med drugim udeležila tudi mednarodne humanitarne konference za pomoč civilnemu prebivalstvu v Gazi, ki jo je prav tako organiziral Macron.

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Slovenka ničesar ni prepustila naključju in je pri izbiri obleke bila z mislimi pri oblegani Gazi. Oblekla se je namreč v barve palestinske zastave in modo prepletla s političnim aktivizmom.

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

V daljši ozki obleki iz semiša v temno zeleni barvi, ki jo je dopolnila z belim pasom, v roki pa je držala manjšo rdečo torbico, je neverbalnim političnim sporočilom na svojem telesu izstopala in morda celo nekoliko zasenčila Goloba. Kot je zapisala Gabrova na instagramu je njen »statement« oziroma sporočilo opazil tudi predsednik palestinske vlade Mohammad Shtyyeh, ki se je želel z njo fotografirati. Skupini se je pridružil še francoski predsednik Macron in dogodek so ovekovečili s selfijem.