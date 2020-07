Takole je padla z deske. FOTO: Instagram

Prejela je 4 šive. FOTO: Instagram

Prejela je 4 šive. FOTO: Instagram

Kakšno poletje za sveže samsko. Skoraj vsak teden se poda na morje in uživa v družbi svojih prijateljev, ta vikend sta se podružila s pevskim prijateljem. Špela je to poletje res prava morska deklica in vsako prosto minuto izkoristi za skok na obalo. Uživa v morski kulinariki čez dan pa se aktivno predaja morskim športom. Tako je letos poizkusila supanje, bordanje na vodi in številne druge aktivnosti.​Prav deskanje na vodi pa jo je stalo dobrega počutja, saj je ob nesrečnem padcu z desko dobila po glavi.Na pomoč ji je takoj priskočil Kumer, ki jo je odpeljal v zdravniško oskrbo.Svojim oboževalcem je prek omrežja instagram že sporočila. da je z njo vse v redu. Rano so ji oskrbeli in ji jo zašili. Kot je razkrila, je prejela štiri šive.