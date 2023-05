Ni tako slabo, kot zgleda: poglejte, kako je bilo na zadnji premieri (FOTO)

Komedija, ki je nastala izpod peresa Petra Barnesa, je popolnoma očarala primorsko občinstvo. Četudi ni bila uprizorjena prvič (v sezoni 1997/1998 so jo že udejanjili v SNG Nova Gorica), se je predstava z naslovom Ni vse tako slabo, kot zgleda pod režijsko palico Renate Vidič tokrat razvila v drugačni luči.

Ponosna je bila tudi režiserka Renata Vidič.

Režiserka že ima izkušnje z deli, ki obravnavajo ljudi z obrobja, in strastno zagovarja gledališče kot prostor družbene korekcije, kjer se nepravilnostim sodobne družbe postavijo ogledala in se glas lahko da tudi tistim, ki so bili dolgo ponižani ali prezrti.