Ni se mogla zadržati: Marjetka Vovk sredi koncerta zajokala (VIDEO)

Marjetka in Aleš Vovk, ki ustvarjata pod imenom Maraaya, sta v petek navdušila obiskovalce koncerta v Zgornjih Gameljnah. A zgodilo se je nekaj, česar verjetno nihče od njiju ne bo nikdar pozabil. Marjetko so med nastopom prevzela čustva. »Ceniva, da ste danes prišli. Res iz srca,« je dejala s tresočim glasom in zajokala.

»Včasih se ob navalu čustev zgodi tudi kaj takega. Začelo se je kot vsak koncert. A srce ni kamen in ne moreš si pomagati! Nekatere stvari se pač zgodijo. In to se nama je na koncertu zgodilo včeraj,« sta ob posnetku na facebooku zapisala Maraaya. Marjetka in Aleš pa sta se strinjala, da je bil to zagotovo najboljši koncert doslej.