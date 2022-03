MasterChef: Sodniki z zahtevnim testom šokirali, le dva tekmovalca na balkonu

Začela se je že osma sezona kuharskega šova MasterChef Slovenija.

Tekmovalci so se pomerili v sedmih krogih kuhanja, na balkon pa sta se prebila le dva najboljša, ki pa že takoj od začetka veljata za favorita.

In v prvi oddaji je tako kuhalo 16 ljubiteljskih kuharjev, a tokrat je tekmovanje potekalo drugače. Sodniki Luka Jezeršek, Bine Volčič in Karim Merdjadi so jim pripravili zahteven izziv, na katerem so morali pripraviti kar 28 različnih jedi.

Sodniki Luka Jezeršek, Bine Volčič in Karim Merdjadi. FOTO: Pop Tv

In sodniki so kar sami izpostavili dva tekmovalca, za katera menijo, da sta favorita. Med dekleti je to Žanet Breški, med moškimi je to Luka Novak.

Žanet se je borila z žensko, Luka pa z moškim. Luki je nasproti stal Bernard Bečan, Žanet pa je imela konkurenco v najmlajši tekmovalki, 19-letni Eviti Antončič.

A na koncu sta po sedmih krogih slavila in šla na balkon Anita in Miro.

A to ni vse, imata tudi prednost, ki jo bosta lahko izkoristila pri naslednjem kuhanju.