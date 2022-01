Strta Ana Praznik: Ni prav, da se eni valjajo v bogastvu, drugi pa trpijo

Že zelo kmalu bo morala ekipa oddaje Delovna akcija spet zavihati rokave, saj na male zaslone prihaja še peta sezona, v kateri bo voditeljica Ana Praznik skupaj s fanti osrečila marsikatero slovensko družino v stiski. Prenova njihovih domov bo tudi tokrat velik zalogaj, a kjer je volja, tam je pot, se strinja simpatična voditeljica, ki se tudi tokrat polna upanja in delovne zagnanosti podaja novim izzivom naproti.

»Kdaj se bo to končalo? Koliko ljudi v Sloveniji še potrebuje našo pomoč? Preveč. Iz tedna v teden se s cmokom v grlu soočam s težkimi zgodbami. Vendar sem prav zaradi njih zelo motivirana in pripravljena premikati gore,« se sprašuje voditeljica in pevka, ki te dni s kolegicama Alenko Husič in Tinkaro Fortuna pripravlja videospot za novo pesem, ki ga bodo v svet poslale ob dvajseti obletnici delovanja skupine Bepop. Radijka, ki je dobrodelna na različnih področjih, najbolj trpi, ko v pomanjkanju vidi živeti otroke. »Dokler bodo obstajali takšni otroci, bom dajala vse od sebe, da bi jim pomagala,« doda.

Prizna, da je bila Delovna akcija tista, ki jo je v življenju premaknila naprej. »Bila je mejnik v mojem življenju, čeprav sem bila že prej dejavna na področju dobrodelnosti. Spoznala sem, da je treba spremeniti ogromno stvari, da bi vsi enakopravno živeli,« je prepričana Ana, ki se ji nikoli ne bo zdelo pravično, da nekateri ljudje živijo v pomanjkanju, drugi pa se valjajo v bogastvu.